Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld - Am Freitag (22.03.) kam es zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hünfelder Baumarktes in der Wellastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Mann aus Hünfeld hatte seinen silbernen Pkw Opel Astra auf dem Parkplatz geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke, mit einem unbekannten Fahrzeug das geparkte Fahrzeug des 53-jährigen auf Höhe des linken Radkastens. An dem silbernen Opel entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell