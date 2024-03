Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Pkw-Reifen beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Körperverletzung

Bebra. Im Bahnhof kam es am Freitagabend (22.03.), gegen 19 Uhr, zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug ein Unbekannter nach vorausgegangenen Streitigkeiten einem 19-jährigen aus Bebra in den Bauch und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Cornberg. In der Hauptstraße beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend (23.03.) und Sonntagmittag (24.03.) zwei Reifen eines Pkw des Herstellers Audi und verursachten so rund 500 Euro Sachschaden. Das Auto stand am Straßenrand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

