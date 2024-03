Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. In der Nacht zu Samstag (23.03.) kam es in der Brauhausstraße zu einer Körperverletzung. In einem Imbiss kam es nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 3 Uhr zunächst zu Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Personen. Ein 32-Jähriger aus Flieden verließ daraufhin die Räumlichkeiten. Im Bereich des Gehweges vor dem Imbiss wurde er plötzlich unvermittelt von einer unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei am Kopf verletzt. Der nicht näher beschriebene Täter verließ sodann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Ob ein Zusammenhang zu den verbalen Streitigkeiten und der Körperverletzung besteht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Hilders. In der Straße "Am Küppel" im Ortsteil Simmershausen brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.03.), gegen 3.30 Uhr, in ein Sportlerheim ein. Die Täter brachen dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Franz-Schubert-Straße brachen Unbekannte am Samstag (23.03.), zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter hebelten dazu die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Nötigung - Zeugen gesucht

Fulda. Ein bislang unbekannter Mann sprach am Sonntagnachmittag (24.03.), gegen 15.30 Uhr, eine 21-Jährige aus Karlsruhe in der Bahnhofstraße in der Nähe eines Imbisses Richtung Kurfürstenstraße an und bat sie um Hilfe. Die Frau ging aus diesem Grund in Richtung des vermeintlich Hilfesuchenden in eine Seitengasse. Dort holte der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen sein Glied aus der Hose und führte die Hand der Frau an dieses. Die 21-Jährige konnte sich losreißen, woraufhin der Mann ihr noch ins Gesicht schlug. Die Frau flüchtete in den Bahnhof. Sie blieb körperlich unverletzt und beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, etwa 1,80 Meter, circa 50 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelgrauer Dreitagebart, dunkelgraue, kurze Haare, an rechter Nasenseite eine ausgeblichene Warze, bekleidet mit einer ausgewaschenen, dunklen Jeans, einer wattierten, blauen Daunenjacke mit horizontaler Absteppung und rot/schwarz/weißem Logo auf der linken Brust. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

