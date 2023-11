Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Brennende Sauna alarmiert um 19:38 Uhr die Feuerwehr

Datteln (ots)

Es brannte auf einem Campingplatz in einem Saunaaussenbereich eine Sauna. Das Saunahaus ist vollständig ausgebrannt. Die Brandursache war nach derzeitigem Sachstand eine defekte Steuerung des Saunaofen. Durch die enorme Hitze hat die Holzverkleidung der Sauna angefangen zu brennen. Die Außenwand des Gebäudes ist vollständig durchgebrannt. Es wurde ein C Rohr und der Schnellangriff in Stellung gebracht, um die Ablöschmassnahmen einzuleiten. Die Innenverkleidung und die Dämmung wurden abgenommen und ausgeräumt. Die Dachhaut wurde geöffnet und weitere Löschmassnahmen eingeleitet. Aufgrund der Außenlage der Örtlichkeit wurde unter anderem der Abrollbehälter Löschwasser mit 5000 Liter Wasser zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 2 Löschzüge sowie die Hauptamtliche Wache im Einsatz. Nach etwas über einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden.(MW)

