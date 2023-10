Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrbschmiererei/ Sachbeschädigung an denkmalgeschützter Mauer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße. Zeitraum. Samstag, 28.10.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 29.10.23, 11:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft (vermutlich in den Nachtstunden) machte sich an einer denkmalgeschützten Mauer zu schaffen. Diese wurde beschmiert mit einem sogenannten TAG "BTSV". Anwohner, insbesondere aus der Bismarckstraße, werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und der angerichtete Schaden auf 200.- geschätzt.

