Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. In der Karl-Bröger-Straße drangen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (23.03.) in ein umzäuntes Firmengelände ein und beschädigen die Reifen mehrerer Fahrzeuge sowie gelagerte Reifen mit einem unbekannten Stichwerkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

