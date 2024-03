Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Schenklengsfeld - Am Freitag (22.03.) bog gegen 14.35 Uhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld von der L3171 kommend nach links auf die B62 in Richtung Bad Hersfeld ab. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer die auf der B62 von Bad Hersfeld in Richtung Friedewald fahrende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald. Der 74-Jährige fuhr trotz der Vorfahrt der 48-Jährigen in die Straße ein und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und in eine Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

2. Heringen - Am Sonntag (24.03.) befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen um 21.17 Uhr die L3306 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Bengendorf. Auf Höhe der Einfahrt zur Wildecker Straße lief ein Reh von rechts auf die Fahrbahn. Der Fahrer wich mit dem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu verhindern. Hierbei stieß er mit der linken Pkw-Seite gegen die Schutzplanke und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

