Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungstür hält Einbrechern stand

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung in der Hartmannstraße einzubrechen. Am Abend wurden an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus eindeutige Spuren festgestellt: Das Holz des Türrahmens war an mehreren Stellen gesplittert.

Den Tätern war es aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in die Räume einzudringen. Sie zogen offensichtlich mit leeren Händen wieder ab. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei fragt nun: Wem sind zwischen 8 Uhr morgens und 20.30 Uhr abends verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

