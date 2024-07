Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger ist zwischen Freitag (19.07.2024, 16.00 Uhr) und Montag (22.07.2024, 15.50 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ahlen eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zum Haus am Kastanienweg und dann Zugang zu der Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier stahl er Bargeld und flüchtete anschließend.

Hinweise zu dem Täter oder verdächtigen Personen in der näheren Umgebung bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell