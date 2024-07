Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beteiligter Radfahrer nach Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen Radfahrer, der am Montag (22.07.2024, 20.48 Uhr) an einer Auseinandersetzung mit einem weiteren Radfahrer in Warendorf beteiligt war.

Ein 42-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Waterstroate Richtung Freckenhorst. Zeitgleich fuhr der unbekannte Beteiligte in die selbe Richtung. Aus unklarer Ursache, fing der Unbekannte an den 42-Jährigen zu beleidigen. Dieser ignorierte das zunächst. Kurz darauf fuhr der Mann in das Rad des Warendorfers, woraufhin beide stürzten. Nach einer kleinen Schubserei flüchtete der leicht verletzte 42-Jährige mit seinem Rad. Der Unbekannte flüchtete ebenfalls - in Richtung Freckenhorst.

Der Beteiligte wird wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäischen Phänotyps, 25 bis 30 Jahre alt, fülligeres Gesicht, trug dunkle Kleidung.

Wir bitten den Beteiligten oder weitere Zeugen die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Warendorf Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

