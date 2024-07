POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann entblößt sich und betritt danach Tankstelle

Warendorf (ots) - Ein VW Caddy ist am Montag (22.07.2024) in Ahlen angefahren und beschädigt worden, der Verursacher des Schadens fuhr weiter, ohne die Polizei zu rufen. Das Auto stand zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr am Straßenrand des Mammutpfads und wurde linksseitig beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

