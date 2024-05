Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Beschädigte Seitenscheibe in Regionalbahn

Saarbrücken/Pirmasens (ots)

Am 21. Mai 2024 wurde die Bundespolizei in Kaiserslautern darüber informiert, dass eine Glasscheibe der RB 68 beschädigt wurde. Bei der Beweisaufnahme stellten die Bundespolizisten eine beschädigte Seitenscheibe fest. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Beschädigung der Scheibe durch Beschuss oder den Aufprall eines Gegenstandes von außen herbeigeführt wurde. Der Sachverhalt ereignete sich am 20. Mai 2024 in der Zeit zwischen 20:07 und 21:26 Uhr auf der Strecke Saarbrücken Hbf - Pirmasens Hbf. Es kam keine Person zu Schaden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell