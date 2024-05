Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann leistet nach Auseinandersetzung Widerstand

Mainz (ots)

Am 27. Mai 2024 um 15:20 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Mainz. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, rangen zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit mit einem Mann auf dem Boden. Die Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Während der Festnahme trat der 49-jährige Deutsche nach den Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Der 49-Jährige beleidigte die Beamten und spuckte in Richtung der Bundespolizisten, ein Polizist wurde hierbei am Arm getroffen. Dem Mann wurden Handschellen angelegt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Deutsche einer unbekannten Person zuvor einen Faustschlag versetzte. Die Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten dies und schritten daraufhin ein. Der 49-Jährige schlug nach einem Mitarbeiter der DB Sicherheit und traf diesen am Kopf. Daraufhin setzten diese Pfefferspray gegen den Mann ein und versuchten den Deutschen festhalten, dagegen setzte sich der Mann zur Wehr und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde, nach der ärztlichen Versorgung, an eine Streife der PI Mainz übergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

