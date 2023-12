Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Prügelei an Haltestelle

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 21.15 Uhr teilte ein unbeteiligter Zeuge mit, dass sich mehrere Personen an der Straßenbahnhaltestelle am Bertha-von-Suttner-Platz aufhalten und dort eine am Boden liegende Person attackieren sollen. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten am Einsatzort eine Gruppe Jugendlicher antreffen, jedoch keine Person, welche Verletzungen aufwies. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen bzw. den möglichen Geschädigten eines Körperverletzungsdeliktes, sich dringend bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0335099/2023 zu melden. (rak)

