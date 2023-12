Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Passanten hindern Ladendiebe an der Flucht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag gegen 15.20 Uhr befanden sich zwei junge Frauen im Alter von 16 und 20 Jahren auf Beutezug in einem Schnäppchenmarkt in der Erfurter Straße. Die Beiden entwendeten Lebensmittel, verstauten diese in einem mitgeführten Rucksack und setzten sich anschließend gegenüber der 54-Jährigen Kassiererin zur Wehr. Der Angestellten eilten gleich vier Passanten zur Hilfe, wodurch eine Flucht der beiden Täterinnen verhindert werden konnte. Die Kassiererin sowie ein Passant erlitten durch das Gerangel leichte Verletzungen. Die beiden Frauen müssen sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens bezüglich eines räuberischen Diebstahls verantworten. (rak)

