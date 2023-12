Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gasaustritt führte zur Bewusstlosigkeit eines Mannes

Drei Gleichen OT Cobstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag gegen 16.00 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle des Landkreises Gotha ein Notruf über eine bewusstlose Person in einem Einfamilienhaus in der Rettbacher Straße. Als der Rettungsdienst vor Ort tätig wurde, schlugen deren CO-Warnmelder Alarm. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten schließlich unter Zuhilfenahme des Atemschutzes einen 37-jährigen Ortsansässigen lebend aus dem Wohnhaus retten. Drei weitere im Wohnhaus befindliche Personen - darunter zwei Kinder - konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude eigenständig verlassen. Die drei zuvor Genannten wurden anschließend zur Beobachtung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus verlegt, wobei dessen Gesundheitszustand zunächst als kritisch eingestuft wurde, dieser aber mittlerweile außer Lebensgefahr schwebt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer unsachgemäßen Handhabung des 37-Jährigen mit einer Propangasflasche in Verbindung mit einem Heizgerät ausgegangen. Das Wohnhaus wurde seitens der Feuerwehr ausreichend gelüftet und stand am frühen Abend wieder als Wohnraum zur Verfügung. (rak)

