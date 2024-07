Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Freitag ( 19.07.) kam es gegen 18:30 Uhr in der Schlitzer Str. in Niederaula zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jährige Frau aus Rabenau befuhr die Schlitzer Str. (B62) aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Niederjossa. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens herrschte in beide Fahrtrichtungen ein "Stop and go" Verkehr. Ein 53-jähriger Niederaulaer versuchte währenddessen mit seinem Fahrrad die Fahrbahnen der Schlitzer Str. zu queren und fuhr zwischen den wartenden Pkw. Dabei übersah er den nun fahrenden oben beschriebenen Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer, so dass er für eine weitere Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht der Verdacht, dass der Radfahrer das Fahrrad unter Alkoholeinfluss führte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 550,- EUR.

