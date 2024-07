Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hünfeld. Auf einem Parkplatz der Anschrift Großenbacher Tor 7 ereignete sich am Dienstag (16.07.) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort etwa gegen 17 Uhr abgestellten, grauen VW Golf Kombi im Bereich der linken Heckseite. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer stellte den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro gegen 17.30 Uhr fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652 96580.

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.07.), gegen 11:50 Uhr, parkte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld seinen schwarzen Skoda Octavia in der Uffhäuser Straße zwischen dem Fußgängerüberweg und dem Kreisel zur Meisebacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, das geparkte Fahrzeug an der vorderen Stoßstange, sodass die Kennzeichenhalterung brach und ein Riss in der Frontstoßstange entstand. Die Schadenhöhe beträgt rund 800 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich nach aktuellen Informationen möglicherweise um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (17.07.), gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad den Waldweg in Richtung der Sturmiusstraße. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Fahrzeug zeitgleich die entgegengesetzte Richtung. Der Jugendliche verlor plötzlich aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrrad und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall mit tödlich verletzter Person

Bebra. Am Freitagvormittag (19.07.), gegen 10 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung der L 3152 in die Eisenacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo die Landstraße von Weiterode kommend und beabsichtigte in die Eisenacher Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie aus noch unklarer Ursache mit einer entgegenkommenden 76-jährigen Radfahrerin, die gerade auf dem Radweg die Straße querte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Zweiradfahrerin aus Bebra schwerst verletzt und umgehend medizinisch versorgt sowie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Dort verstarb sie wenige Stunden später an ihren schweren Verletzungen.

Die Straßen im Bereich des Unfallortes waren für circa zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

