POL-OH: Altmetall gestohlen

Fulda (ots) - Überfall auf Edelmetallgeschäft in der Fuldaer Innenstadt Fulda. Am Donnerstagnachmittag (18.07.) wurde die Polizei über einen Überfall auf ein Edelmetallgeschäft in der Fuldaer Innenstadt informiert. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein unbekannter Mann gegen 14:40 Uhr das Ladengeschäft am Gemüsemarkt und forderte die anwesenden ...

mehr