POL-OH: Überfall auf Edelmetallgeschäft in der Fuldaer Innenstadt

Neuhof (ots) - Eine 82-jährige Frau aus Kalbach war am Donnerstag (18.07.), gegen 13.30 Uhr, mit ihrem Toyota Yaris von Hauswurz in Richtung Rommerz unterwegs. Aus unklarer Ursache kam die Fahrerin im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 82-Jährige konnte sich nicht mehr eigenständig befreien und musste ...

