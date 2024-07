Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Fußgängerin erfasst

Dipperz. Eine 74-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (17.07.) leicht verletzt. Sie war gegen 11.15 Uhr im Gewerbepark Dipperz auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes unterwegs. Kurz hinter der Einfahrt wurde sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einer 71-jährigen Mitsubishi-Fahrerin erfasst, welche den Parkplatz befuhr. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Zusammenstoß in Kreuzungsbereich

Fulda. Ein 80-jähriger VW-Fahrer war am Mittwoch (17.07.), gegen 13 Uhr, auf der Justus-Liebig-Straße in Richtung Ignaz-Komp-Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Ignaz-Komp/ Justus-Liebig-Straße wollte er nach links in die Ignaz-Komp-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einen 20-jährigen Fahrer, welcher die Ignaz-Komp-Straße in Fahrtrichtung Pacelliallee befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zeugen gesucht

Fulda. Ein grauer Fiat Punto wurde am Donnerstag (18.07.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Fiat Punto war in der Zeit von 8.30 Uhr bis 8.40 Uhr auf dem Heinrich-von-Bibra-Platz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken an der linken Seite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Schlitz. Ein 41-jähriger Mann aus Schlitz war am Mittwoch (17.07.), gegen 14.45 Uhr, auf der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er mit seinem Skoda Rapid auf die Gegenspur und kollidierte in Höhe eines Einkaufsmarktes mit dem Fahrzeug, einem Skoda Roomster, eines 39-jährigen Schlitzers. Der 41-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Männer wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro.

Unfall mit Schwerverletzten

Schotten. Am Mittwoch (17.07.), gegen 11.45 Uhr, kam es auf der B 455 zu einem Unfall mit drei schwer verletzten Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis mit seinem Mercedes die Bundesstraße von Rainrod kommend in Richtung Schotten, als er aus noch unklarer Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem VW Golf eines 32-jährigen Vogelsbergers zusammen. Beide Fahrer sowie ein 35-jähriger Mitfahrer im VW erlitten schwere Verletzungen und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken transportiert werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle von 12.15 Uhr bis circa 14 Uhr vollgesperrt.

Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell