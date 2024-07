Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Lagerhalle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hatterode. Am Mittwochmorgen (17.07.) kam es in einer Lagerhalle in der Grebenauer Straße zu einem Brand.

Ein Zeuge informierte die Einsatzkräfte, gegen 6.15 Uhr, über das Feuer. Vor Ort konnte der Brand mehrerer dort gelagerter Holzpaletten festgestellt werden. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden allerdings ein neben der Brandstelle abgeparkter Traktor sowie ein Güllefassanhänger und ein tragender Dachbalken der Gerätehalle beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten vorläufigen Schätzungen nach auf rund 55.000 Euro.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - möglicherweise verdächtige Fahrzeuge oder Personen in den Tagen und Stunden zuvor im Bereich der Brandörtlichkeit wahrgenommen haben -, werden daher gebeten, sich an die an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

