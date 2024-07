Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Vollsperrung auf der BAB 7 ---- Brand eines Lkw

Am Mittwoch, den 17.07.2024, gegen 13:35 Uhr kam es zu einem Lkw - Brand auf der BAB 7, zwischen den AS Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze. Ein mit Betondecken beladener Sattelzug musste auf Grund von einem technischen Defekt am Motor auf dem Standstreifen abgestellt werden. Zeitgleich ging die Zugmaschine in Flammen auf. Der 41- jährige Fahrer aus dem Kreis Mayen - Koblenz konnte die Zugmaschine rechtzeitig verlassen. Die Zugmaschine brannte vollständig aus. In Folge des Brandes und der Löscharbeiten mussten alle drei Fahrstreifen für über 2 Stunden gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von ca. 16 km Länge. Der Sachschaden an der Zugmaschine, dem Auflieger und der Fahrbahn beträgt ca. 70.000 EUR.

