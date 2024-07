Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall

Eichenzell. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (16.06.) leicht verletzt. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Seat-Fahrer die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Rothemann. Kurz vor der Ortseinfahrt in Höhe km 2.078 musste der Opel-Fahrer sein Fahrzeug nach vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 27-jährige Seat-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

49-Jähriger verletzt

Tann. Am Dienstag (16.07.), ereignete sich in der Straße "Am Geriethpark" ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte ein 49-jähriger Opel-Fahrer aus Bad Salzungen sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schwimmbads und stieg aus. Aus unklarer Ursache setzte sich der Pkw in Bewegung und klemmte den 49-Jährigen zwischen einem neben ihm parkenden Pkw und seinem Fahrzeug ein. Durch Ersthelfer konnte der Mann befreit werden. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Vor Ort war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Der Fahrer eines grauen VW Golfs Kombi parkte sein Fahrzeug am Dienstag (16.07.), in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr, ordnungsgemäß in der Straße "Alte Lehmkaute" auf einer dortigen Schotterfläche, parallel zur Fahrbahn. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde sein Fahrzeug im Bereich des hinteren, linken Kotflügels und der hinteren, linken Tür beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher bitte an die Polizeistation in Rotenburg unter 06623-9370 oder online untern www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

VB

Pkw-Brand bei Eudorf

Alsfeld. Eine 82-jährige Frau aus Alsfeld war am Mittwoch (17.07.), gegen 11.25 Uhr, mit ihrem Skoda Fabia auf einem Wirtschaftsweg zwischen Eudorf und Elbenrod unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache gerieten ihr Fahrzeug sowie das daneben befindliche Feld plötzlich in Brand. Die 82-Jährige konnte ihren Pkw noch rechtzeitig verlassen, wurde jedoch nach derzeit vorliegenden Informationen leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und Polizei. Der Skoda Fabia brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

