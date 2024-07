Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Petersberg. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstanden bei einem Unfall am Montag (15.07.). Eine 59-jährige Honda-Fahrerin befuhr gegen 14.40 Uhr in Petersberg die Margretenhauner Straße in östliche Fahrtrichtung. In Höhe des Einmündungsbereichs Neuwiesenfeld / Margretenhauner Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 29-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Straße Neuweisenfeld befuhr und nach links auf die Margretenhauner Straße einfahren wollte.

17-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Fulda. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (15.07.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Bronnzell und überquerte den Fußgängerfurt an der Kreuzung Frankfurter Straße / Karl-Storch-Straße. Eine 58-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Karl-Storch-Straße und wollte auf dem linken von zwei Fahrstreifen geradeaus in Richtung Mainstraße fahren. Im Kreuzungsbereich musste sie ihr Fahrzeug an der roten Lichtzeichenanlage anhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr sie an, als die Ampel auf Grün umsprang und erfasste dabei den Radfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (15.07.), in der Zeit von 15 Uhr bis 20:20 Uhr, parkte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen BMW 390L auf dem Parkstreifen der Straße Lappenlied ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte der Fahrer eine Delle mit Lackabrieb in der Frontschürze, welche auch noch verzogen war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

