Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Anhänger samt mobiler Bühne gestohlen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Scheiben beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw-Anhänger samt mobiler Bühne gestohlen

Alsfeld. Am Freitag (12.07.) entwendeten Unbekannte zwischen 1 Uhr und 10 Uhr einen Pkw-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen N-DF 9870 von einem Hinterhof in der Grünberger Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich zur Tatzeit eine mobile Bühne auf dem Anhänger. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Alsfeld. Ein bislang unbekannter Mann schlug am Dienstagmorgen (16.07.), gegen 3.30 Uhr, in einer Bar in der Bahnhofstraße plötzlich und unvermittelt einem 20-Jährigen in dessen Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter, der als circa 26 bis 27 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit südeuropäischem Erscheinungsbild und weißem T-Shirt sowie Basecap beschrieben werden kann. Der 20-Jährige erlitt leicht Verletzungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben beschädigt

Grebenau. Unbekannte beschädigten mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Schulstraße. Ob die Täter hierdurch versuchten in das Gebäude einzubrechen, ist momentan noch unklar. Die Verglasungen hielten jedoch stand, sodass lediglich etwa 700 Euro Sachschaden entstanden. Der Schaden wurde am Montag (15.07.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell