Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Werkzeuge entwendet - Radsätze entwendet - Diebstahl von Baustelle - Diebstahl von Opel Corsa-C

Fulda (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Fulda. Eine Streife der Polizeistation Fulda kontrollierte am Sonntag (14.07.), gegen 13.45 Uhr, in der Frankfurter Straße einen mit zwei Personen besetzten Roller. Dieser war laut Zeugen zuvor im Stadtgebiet unterwegs: Allerdings sollen die Teenager weder einen Helm getragen haben noch ein Versicherungskennzeichen am Zweirad gewesen sein. Als die Beamten die beiden kurz darauf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ansprachen, flüchtete der Fahrer - ein 15-jähriger Fuldaer - umgehend zu Fuß. Er konnte von einem der Polizisten kurz darauf gestoppt werden. Der vorläufigen Festnahme widersetzte sich der 15-Jährige durch erheblichen Widerstand und verletzte den Beamten dadurch leicht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fuldaer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist sowie für den Roller keine gültige Pflichtversicherung besteht. Zudem stand der 15-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt worden ist. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Betäubungsmitteleinflusses und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Werkzeuge entwendet

Neuhof. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise öffneten Unbekannte zwischen Donnerstag (11.07.) und Montag (15.07.) einen weißen Mercedes Sprinter, der auf einem Firmenparkplatz in der Aspenstraße in Hauswurz geparkt war. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge darunter ein Hilti-Toolkit, eine Dewalt-Bohrmaschine, ein Akku-Schrauber sowie eine Akku-Flex im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radsätze entwendet

Hünfeld. Zwischen Freitagnachmittag (12.07.) und Montagmorgen (15.07.) begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße "Im Alten Graben". Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie dort sechs Radsätze von dort befindlichen Fahrzeugen der Marke Audi und demontierten vier Park-Distanz-Sensoren. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut im Wert von rund 30.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Fulda. Eine Zeugin wurde am Sonntagmorgen (14.07.), gegen 7 Uhr, auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem Baustellencontainer in der Friedensstraße zu schaffen machte. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelte er das Vorhängeschloss auf und entwendete aus dem Inneren einen Werkzeugkoffer mit einem Akkuschrauber der Marke DeWalt sowie zwei Ersatz-Akkus im Gesamtwert von rund 350 Euro. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 170 Zentimeter groß, dünne Statur, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einem Kapuzenpullover, einer Basecap sowie einer kurzen Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Opel Corsa-C

Kalbach. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag (15.07.) einen Opel Corsa C in der Farbe Hellgrün-Metallic. Das Auto im Wert von rund 500 Euro stand zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnhaus in der Ranghofstraße in Veitsteinbach.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell