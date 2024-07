Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Nummernschilder gestohlen - Diebstahl aus Auflieger - Versuchter Diebstahl von Fahrrad - Fahrzeuge aufgebrochen - Fahrräder gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Atzenhain. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (12.07.) jeweils die beiden amtlichen Kennzeichen VB-AK 54 und GI-GE 863 von zwei VW. Zur Tatzeit waren die beiden Fahrzeuge im Bereich eines Autohauses in der Straße Gottesrain abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nummernschilder gestohlen

Alsfeld. Die beiden polnischen Kennzeichen KR6W751 eines Skoda Octavia stahlen Unbekannte am Freitag (12.07.), zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr. In diesem Zeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auflieger

Alsfeld. Zwischen Mittwoch (03.07.) und Freitag (12.07.) stahlen Unbekannte mehrere Absperrgitter im Gesamtwert von rund 3.000 Euro aus einem Sattelauflieger. Im Tatzeitraum stand der Auflieger im Bereich einer Baustelle in der Straße "Dirsröder Feld". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Fahrrad

Lauterbach. Ein mittels Hinterradschloss gesichertes, schwarzes Pedelec der Marke Fischer versuchten Unbekannte am Samstag (13.07.), zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr, in der Straße "Am Unteren Graben" zu entwenden. Als dies misslang, ließen die Langfinger das Zweirad unweit des ursprünglichen Abstellortes zurück. Bei dem Diebstahlsversuch beschädigten die Täter zwei Speichen des Rades, sodass rund 30 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeuge aufgebrochen

Schotten. In der Straße "Zum Alten Feld" wurden am Samstag (13.07.), zwischen 0.30 Uhr und 2.30 Uhr, auf einem Privatgrundstück zwei Fahrzeuge - darunter ein Wohnmobil - aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge im Wert von insgesamt circa 3.100 Euro aus den Fahrzeuginnenräumen. Sie verursachten außerdem etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Grebenhain. Unbekannte entwendeten am Sonntag (14.07.), zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Bergamont, Modell E-Line C N 8CB Wave 48 sowie ein weiteres Fahrrad. Zur Tatzeit waren die beiden Zweiräder derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach in der Straße "An der Kirche" mit einem Schloss gesichert gewesen. Das nicht motorisierte Zweirad konnte wenige Meter entfernt wieder aufgefunden werden. Das gestohlene E-Bike hat einen Wert von rund 800 Euro. An dem Fahrradschloss entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell