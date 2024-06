BPOL NRW: Lebensgefährliche Abkürzung - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein und warnt

Köln/Bonn/Siegburg (ots) - Mit Beschluss des Amtsgerichts Bonn fahndet die Bundespolizei nach einem unbekannten Mann, der im Februar 2024, in der S-19, einem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt haben soll. Am 16. Februar 2024, um 17:42 Uhr, stieg der Unbekannte am Bahnhof Hennef (Sieg) in den ...

