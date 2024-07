POL-OH: Kradfahrerin bei Alleinfall schwer verletzt

Fulda (ots) - Fulda. Ein 59-jähriger Mann aus Hosenfeld befuhr am Samstag (13.07.) gegen 17 Uhr mit seinem PKW Ford die Straße vom Kreisel Kaiserwiesen in Fahrtrichtung Kohlhaus. An der dortigen Haltestelle hielt er sein Fahrzeug in der Haltebucht der Linienbusse an. Beim Wiedereinordnen in den fließenden Verkehr übersah er das von hinten herannahende Wohnmobil ...

