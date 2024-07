Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Philippsthal

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, gg. 15.30 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die Südstraße in Philippsthal in Richtung der Straße Am Zollhaus. Sie missachtete die Vorfahrt eines 20-Jährigen, aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen stammenden, Fahrzeugführers eines PKW, welcher die Straße Am Zollhaus in Richtung Vacha befuhr. Der PKW der Fahrerin stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite des vorfahrtberechtigten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schug

