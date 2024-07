POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthesssen

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen - Pressemitteilung

Verkehrsunfall mit eBike, Bad Hersfeld

Am Freitag, den 12.07.2024 um 15:36 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Bad Hersfelder mit seinem eBike, widerrechtlich und entgegen der Fahrtrichtung, den Fußgängerweg der Meisebacher Straße, in Fahrtrichtung der Dippelstraße. Parallel zu ihm befuhr ein 71-jähriger Bad Hersfelder mit seiner Mercedes A-Klasse, denselben Streckabschnitt in dieselbe Richtung. Als der PKW-Fahrer nun in die Straße "Am Frauenberg" abbiegen wollte, übersah er den querenden eBike-Fahrer, sodass dieser mit seinem Körper mit der Fahrertür der A-Klasse kollidierte. Die Fensterscheibe der Fahrertür brach und die umherfliegenden Glassplitter erzeugten kleine Schnittwunden im Gesicht, am Hals und an den unbedeckten Armen des PKW-Fahrers. Der eBike-Fahrer wurde nach links abgewiesen und blieb schwerverletzt neben dem PKW liegen. Eine anwesende Zeugin und der PKW-Fahrer leisteten sofort erste Hilfe und alarmierten sowohl den Rettungsdienst und die Polizei. Der eBike-Fahrer wurde zur weiteren Abklärung ins Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 3000,00 EUR

LKW-Alleinunfall auf der A66 mit Vollsperrung an der Anschlussstelle Neuhof-Nord Am Nachmittag des 12.07.2024 kam es gegen 15:00 Uhr auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe der Anschlussstelle Neuhof-Nord zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam der LKW-Fahrer mit seinem LKW von der Fahrbahn nach links ab und prallte in die Betonwand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug und an der Betonwand. Weiterhin verlor der LKW mehrere Liter Öl, welches sich auf der gesamten Fahrbahn verteilte. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung ins nächste Krankenhaus transportiert. Bei den Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr Neuhof und ein Abschleppdienst im Einsatz. Die A66, Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe der Anschlussstelle Neuhof-Nord war für den kompletten Zeitraum gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Linienbus kommt von der Fahrbahn ab und stößt gegen Laternenmast, Fulda Ein Linienbus der Rhön Energie Bus GmbH befuhr am Freitagmittag, gegen 13:50 Uhr die Künzeller Straße in Fulda stadteinwärts. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Michael-Henkel-Straße fuhr der Bus in der leichten Linkskurve geradeaus über den Gehweg gegen einen Laternenmast und die dahinter liegende Mauer. Im Bus saßen 17 Kinder aus der Vorschulklasse einer Neuhofer Kindertagesstätte, deren Betreuerin, sowie 4 weitere Fahrgäste. Aufgrund der Aufprallenergie verletzten sich 5 Kinder und die Betreuerin leicht und wurden zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die meisten konnten kurz darauf wieder entlassen werden. Als Unfallursache wird von einem medizinischen Notfall beim 62-jährigen Busfahrer ausgegangen, welcher ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 EUR.

Auffahrunfall in der Petersberger Straße, Fulda Am Freitagnachmittag, befuhren gegen 14:45 zwei PKW die Petersberger Straße stadtauswärts. Das vorne fahrende Fahrschulauto musste verkehrsbedingt halten und an der Steigungstrecke wieder anfahren. In diesem Moment fuhr der 19-jährige Fahrer eines Mitsubishi hinten auf das Fahrschulauto auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 34-jährige Fahrlehrer leicht verletzt. Der 31-jährige Fahrschüler blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 3500 EUR

