POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Pkw fährt auf Gefahrgut-Lkw auf

Am Freitag, 12.07.2024, kam es um 21:55 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Eichenzell und Bronnzell zu einem Verkehrsunfall, der einen hohen Sachschaden von 33000 Euro zur Folge hatte. Der 42-jährige Fahrer eines Pkw Skoda war auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Bronnzell unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein Sattelzug mit vollgeladenem Tankauflieger. Der Pkw fuhr dann ungebremst gegen den Unterfahrschutz am Heck des Aufliegers. Am Skoda entstand ein massiver Frontschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sattelauflieger wurde ebenfalls beschädigt, Gefahrstoff lief nicht aus. Der Sattelzug konnte noch bis zu einer nahe gelegenen Rastanlage weiterfahren. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde.

