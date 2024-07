Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beim Anfahren vom Fahrbahnrand nachfolgendes Fahrzeug übersehen

Fulda (ots)

Fulda. Ein 59-jähriger Mann aus Hosenfeld befuhr am Samstag (13.07.) gegen 17 Uhr mit seinem PKW Ford die Straße vom Kreisel Kaiserwiesen in Fahrtrichtung Kohlhaus. An der dortigen Haltestelle hielt er sein Fahrzeug in der Haltebucht der Linienbusse an. Beim Wiedereinordnen in den fließenden Verkehr übersah er das von hinten herannahende Wohnmobil eines 69-jährigen Fuldaers. Trotz Bremsung konnte der Fahrer des Wohnmobils einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Ford auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 EUR.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell