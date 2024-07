Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Radler stoßen zusammen

Zwei Radfahrer erlitten am Sonntag in Langenau leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Göttinger Straße. Der 33-jährige Unfallverursacher fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung. Ein 29-Jährige fuhr ordnungsgemäß in der Schemmenstraße und wollte nach rechts in die Göttinger Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Radler zusammen und erlitten leichte Verletzungen. Am Gravelbike des 29-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

