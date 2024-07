Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunken und ohne Helm auf Roller

Nicht mehr fahrtauglich war ein Mann am frühen Sonntagmorgen in Laichingen.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige war gegen 02.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad-Roller in der Straße Steigle unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer, der ohne Helm unterwegs war. Der Mann gab wohl sofort gegenüber den Polizisten an, betrunken zu sein. Das hätte die Streife wohl auch ohne seine spontanen Angaben bemerkt, denn der absolut fahruntüchtige junge Mann fiel um, als er versuchte den Roller abzustellen. Er hatte Glück und blieb beim Sturz in den Straßengraben unverletzt. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste der 19-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

