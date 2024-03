Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol mit verletzten Personen

Heubisch (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 19.20 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW die Ebersdorfer Straße und wollte auf die B 4 in Richtung Neustadt bei Coburg auffahren. Hierbei beachtete er den vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesen zusammen. Beide Männer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab zudem einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell