Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven musste am letzten Wochenende zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in den Ortsteilen Schiffdorferdamm und Bürgerpark.

Zunächst wurden die Beamten am Freitagabend, 2. Februar, gegen 18.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Postbrookstraße gerufen. Her waren bislang unbekannte Täter offenbar in der Zeit von 17.15 - 18.15 Uhr über ein Fenster in das Haus eingedrungen. Die Bewohner waren nur kurze Zeit unterwegs und stellten bei der Rückkehr die Tat fest. Entwendet wurden hier unter anderem mehrere Tablets und Smartphones.

Am Sonntagmorgen, 4. Februar, wurde der Polizei gegen 8 Uhr ein weiterer Einbruch in ein Haus in der Seilerstraße gemeldet. Offenbar waren hier unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag, 3. Februar, bis Sonntagmorgen, 4. Februar, eingedrungen und hatten diversen Schmuck entwendet.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/ 953-3321 zu melden.

