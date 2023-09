Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230927 - 1096 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Sachbeschädigung an Wahlplakat

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstag, den 26. September 2023, bemerkten zwei Autofahrerin in der Vilbeler Landstraße einen Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war und sich an einem Wahlplakat zu schaffen machte.

Dieser entzündete gegen 23:10 Uhr ein Plakat der Partei "CDU", dass an einer Straßenlaterne befestigt war und flüchtete anschließend in Richtung Fechenheim. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Plakat löschen. An der Laterne konnte keine Beschädigung festgestellt werden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, schlanke bis sportliche Statur, dunkel gekleidet, schwarze Kopfbedeckung; führte ein Fahrrad mit sich.

Zeugen, die sachdienlich Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

