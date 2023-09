Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230926 - 1093 Frankfurt - Heddernheim: Mitfahrt auf dem Fahrradlenker endet in Haftzelle

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 27-jähriger Mann geriet gestern Nachmittag (25. September 2023) als Mitfahrer auf einem Fahrradlenker in eine Polizeikontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von den Behörden gesucht wird. Nach seiner Festnahme ließ er sich jedoch nicht mehr beruhigen.

Gegen 16.45 Uhr bemerkte eine Streife der Fahrradstaffel im Bereich "Heddernheimer Landstraße / Am Bubeloch" ein Fahrradgespann, bei dem ein junger Mann als Sozius mitfuhr. Dieser saß während der Fahrt auf dem Fahrradlenker. Die Polizeibeamten stoppten umgehend das Rad und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Mitfahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Ein Fluchtversuch beendeten die Beamten sofort und legten ihm im Rahmen der Festnahme die Handschellen an.

Auf der Polizeidienststelle dämmerte ihm wohl langsam was ihm nun droht. Seine Stimmung schlug derart um, dass es zu diversen Beleidigungen sowie Bedrohungen in Richtung der Beamten kam. Zudem widersetzte er sich mehrfach bis zur Einlieferung in die Haftzelle.

Der 27-Jährige muss sich nun zusätzlich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung sowie der Beleidigung verantworten.

