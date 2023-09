Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230925 - 1091 Frankfurt - Bornheim: Angriff nach Wasserschaden

Frankfurt (ots)

(yi) Am Sonntag (24. September 2023) kam es an einer Wohnanschrift im Bereich der Buchwaldstraße zu einem Angriff auf Polizeibeamte, welche aufgrund eines Wasserschadens durch die Feuerwehr alarmiert wurden.

Zur Lokalisierung des Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus klingelten die Polizeibeamten an der Wohnungstür einer 36-jährigen Anwohnerin. Als diese nicht reagierte, begannen die Polizisten gemeinsam mit der Feuerwehr die Wohnungstür zu öffnen. In diesem Moment riss die 36-jährige Bewohnerin die Wohnungstür auf, schrie die Beamten an, versuchte die Wohnungstür zuzuschlagen und ging dann unvermittelt auf die Beamten los. Versuche die Frau zu beruhigen schlugen zunächst fehl. Erst als sie zu Boden gebracht wurde beruhigte sie sich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Angreiferin in ihrer Wohnung belassen, die Hauseigentümerin über den Wasserschaden in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell