POL-UL: (BC) Biberach - An Unfallfolgen verstorben

Nur einen Tag nach dem Unfall in Biberach verstarb ein 82-Jähriger an den Unfallfolgen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr am Biberacher Holzmarkt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5817363 ). Dabei erlitt der 82-Jährige Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Senior am Samstagnacht an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.

