Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

6.500 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Hauneck. Am Sonntag (14.07.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Audi A6 aus Ober-Ramstadt die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Eine 32-jährige Fahrerin eines Nissan aus Hauneck befuhr die Zubringerstraße von Oberhaun kommend zur B 27. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Nissan wurde an der Fahrzeugfront beschädigt und der Audi musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

59-jähriger Radfahrer verletzt

Ludwigau. Am Sonntag (14.07.), gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Radfahrer aus Ludwigsau den Radweg R12 aus Gerterode kommend in Richtung Niederthalhausen. In einer Kurve verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Blauer Golf 7 beschädigt

Mücke. Am Freitag (12.07.) kam es in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 38-jährige Fahrzeugführerin parkte nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11 Uhr ihren Pkw auf dem dortigen Parkplatz. Als sie gegen 11.20 Uhr ihren Einkauf beendet hatte, stellte sie an ihrem blauen Golf 7 an der Frontschürze, vorne rechtsseitig, einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro feststellen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nach zu kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell