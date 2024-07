Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Pedelec entwendet - Einbruch in Vereinsheim - Weißes Mountainbike entwendet

Diebstahl aus Pkw

Neuhof. In der Hauswurzer Straße im Ortsteil Rommerz brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag (11.07.), gegen 17 Uhr, und Freitagmorgen (12.07.), gegen 6.15 Uhr, einen verschlossenen weißen Opel Movano auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Elektrogeräte und Akkus der Marke Makita im Wert von rund 1.500 Euro. Auch ein in der Johannesstraße in Höhe eines Spielplatzes abgestellter roter VW Crafter war zwischen Donnerstag (11.07.) und Sonntag (14.07.) Ziel unbekannter Täter. Sowohl an der Fahrertür als auch am Kofferraum konnten Hebelspuren festgestellt werden. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 600 Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec entwendet

Fulda. Unbekannte entwendeten am Donnerstag (11.07.), zwischen 11 und 18 Uhr, ein gesichertes Pedelec vor einem Einfamilienhaus im Horaser Weg. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Zweirad des Herstellers "NCM" - Modell Milano Plus 48V. Der Wert des Zweirades ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (13.07.), circa 23.30 Uhr, und Sonntag (14.07.), gegen 8.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheims im Willi-Glotzbach-Weg. Auf bislang unbekannte Weise gelangten sie in die Kellerräume, die sie durchsuchten. Anschließend versuchten sie in eine Gaststätte im Erdgeschoss zu gelangen. Die Fenster und Türen hielten den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Langfinger verursachten rund 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weißes Mountainbike entwendet

Fulda. Aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Joosstraße entwendeten Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise ein weißes Mountainbike der Marke Canyon. Das Zweirad war mittels Schloss gesichert und hat einen Wert von rund 115 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

