Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blitzersäule beschädigt - Versuchter Einbruch in Wohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Blitzersäule beschädigt

Heringen. In der Landecker Straße im Ortsteil Lengers beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben eines Blitzers. Der Schaden in Höhe von rund 300 Euro wurde am Montag (15.07.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten zwischen Dienstag (09.07.) und Freitag (12.07.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weinberg" einzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass lediglich rund 100 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell