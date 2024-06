Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.06.2024: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Friedrich-Schäfer-Straße, 03.06.2024, 08:00 - 18:45 Uhr

Durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter am Montag in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in Wolfenbüttel. Die Täter nutzten offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner über den Tag hinweg.

Angaben zum Diebesgut und dem entstandenen Schaden können bislang noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell