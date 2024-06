Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.06.2024.

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl, Täterinnen erbeuteten Schmuck.

Salzgitter, Schäferkamp, 30.05.2024, 12:00 Uhr.

Zwei Täterinnen erbeuteten aus der Wohnung einer 92-jährigen Frau Schmuckstücke.

Die Tat ereignete sich zur Mittagszeit. An der Wohnungstür der Geschädigten klingelte eine Frau und bat ihr Opfer um einen Zettel und einen Stift. Die Täterin beabsichtige, der Seniorin ein Paket für eine Nachbarin auszuhändigen. Auf dem Zettel wollte sie wichtige Informationen für die Empfängerin formulieren. Die Täterin wurde daraufhin in die Wohnung gebeten. Nach einem "netten" Gespräch erkannte die Seniorin, dass sich in ihrer Wohnung offensichtlich eine weitere Person befunden hatte. Diese habe die Wohnung nach Wertsachen durchsucht und den Schmuck in Höhe von mindestens 500 Euro entwendet. Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Ca. 40-45 Jahre, ca. 165 cm, trug einen Hut, dunkle, kurze Haare.

Person 2: Ca. 40-45 Jahre, ca. 165 cm, schulterlange mittelblonde Haare.

Beide sprachen gebrochen deutsch.

Ein weiterer Fall mit einer ähnlich gelagerten Vorgehensweise ereignete sich bereits am 29.05.2024 in der Mittagszeit. Die beiden Täterinnen gelangten ebenfalls unter dem Vorwand, eine wichtige Nachricht an den Empfänger eines Paketes aufschreiben zu müssen, in die Wohnung ihres Opfers in Salzgitter in der Ostlandstraße. Während eine Täterin ihr Opfer in ein Gespräch verwickelt hatte, durchsuchte die zweite Täterin die Räume nach Wertsachen. Die Täterinnen erbeuteten Schmuck und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Frauen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Ca. 30 Jahre, schwarzes Haar, schwarzer großer Hut, asiatisches Aussehen.

Person 2: Ca. 30 Jahre, blonde Haare, rosafarbene Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Bei einem weiteren und erst Wochen später angezeigten Trickdiebstahl entwendeten zwei Täterinnen mit der identischen Vorgehensweise aus der Wohnung einer 84-jährigen Frau im Dürerring Schmuckstücke im Gesamtwert von ca. 5000 Euro. Eine der Täterinnen wird mit ca. 60 Jahren beschrieben. Sie soll dunkle Haare haben.

Die Polizei sensibilisiert: Bitte gewähren sie niemals fremden Personen den Zutritt in ihre Räume. Sollten sie einmal Hilfe oder Rat benötigen, können sie sich immer an ihre zuständige Polizei wenden. Bitte sprechen sie immer mit Personen ihres Vertrauens und schildern ihren erlebten Sachverhalt.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

