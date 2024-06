Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.06.2024: Polizeihauptkommissar Wolfgang Berliner in den Ruhestand verabschiedet

Wolfenbüttel (ots)

Am Freitag, den 31.05.24, wurde unser geschätzter Kollege, Polizeihauptkommissar Wolfgang Berliner (61), nach über 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte Berliner bei der Polizei Wolfenbüttel und hinterlässt somit eine große Lücke in unseren Reihen. Den Wolfenbütteler Bürgerinnen und Bürgern ist Berliner vor allem als Kontaktbeamter bekannt, der sich beinahe täglich auf seinem "Streifzug" durch die Innenstadt befand.

