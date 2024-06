Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.06.2024 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

Salzgitter-Bad

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 52 zwischen Baddeckenstedt und Holle

Baddeckenstedt/Holle, den 1. Juni 2024 - Am gestrigen Samstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 52 zwischen Baddeckenstedt und Holle ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes-Sprinter einer Cateringfirma beteiligt war. Der 40-jährige Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Baum. Anschließend kam das Fahrzeug nach mehreren Metern im Straßengraben zum Stehen. Alle drei Insassen des Fahrzeugs wurden vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Nach ersten Informationen erlitten sie keine schweren Verletzungen. Der Sachschaden an Baum und Fahrzeug beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss auf der B 248 in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad, den 2. Juni 2024 - In den frühen Morgenstunden, um 01:03 Uhr wurde auf der B 248 im Einmündungsbereich Vogelwinkel ein 36-jähriger Fahrzeugführer auf einem E-Scooter kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana und Kokain stand. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Fahrer des E-Scooter erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Alkoholfahrt mit Elektroscooter in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad, den 2. Juni 2024 - Am heutigen Morgen wurde um 02:45 Uhr, ein 39-jähriger Fahrzeugführer auf einem E-Scooter in der Hertastraße in Salzgitter-Bad angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,83 Promille ergab. Daraufhin wurde der Betroffene zur Dienststelle verbracht, wo anschließend ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch diesem Fahrzeugführer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

