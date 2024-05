Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.05.2024: Zeugenaufruf nach möglicher Schlägerei

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Kornmarkt, 17.05.2024, 18:20 Uhr

Am 17.05.24, gegen 18:20 Uhr, soll es am Kornmarkt in Wolfenbüttel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein.

Die sofort zum Einsatzort entsandten Einsatzkräfte konnten keine Auseinandersetzung feststellen, wurden aber durch eine Zeugin auf eine Personengruppe aufmerksam gemacht, die mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen würde. Diese Personengruppe flüchtete, als sich die eingesetzten Polizeibeamten näherten. Durch eine Verfolgung konnte diese jedoch ergriffen und die Identität festgestellt werden.

Weitere Einsatzkräfte suchten währenddessen die Zeugin erneut auf, um diese zu einem möglichen Tathergang zu befragen. Diese konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden und ist der Polizei daher nicht bekannt. Die Frau habe einen rotbraunen Hund bei sich gehabt.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet die von den Einsatzkräften angetroffene Zeugin, aber auch weitere Zeugen, um Mithilfe bei der Aufklärung des weitestgehend unbekannten Sachverhaltes. Ebenso wird darum gebeten, dass ich das bislang unbekannte Opfer bei der Polizei in Wolfenbüttel melde. Hierzu kann die 05331/9330 genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell